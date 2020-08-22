Перша леді України Олена Зеленська вперше вийшла на публіку після хвороби

Як стало відомо Politeka.net, 22 серпня разом з Володимиром Зеленським вона прийшла на похорон, про це прес-служба президента повідомила на офіційному сайті.

У суботу Олена і Володимир Зеленські приїхали в центр Києва провести в останню путь президента Національної академії наук України і Героя України Бориса Патона, який пішов з життя 19 серпня. Церемонія прощання відбулася в Клубі Кабінету Міністрів. Подружжя з'явилося на заході в чорному жалобному одязі і поклало квіти біля труни покійного. Бориса Патона поховають на Байковому кладовищі.

"Борис Євгенович став легендою України. Людина, масштаб якої важко описати. Радий, що мені випав шанс познайомитися з Борисом Євгеновичем. Вічна йому пам'ять і щирі співчуття рідним і близьким", - сказав Володимир Зеленський.

Раніше Олена Зеленська на своїй сторінці в Facebook заявила, що разом з сином Кирилом перехворіли китайським вірусом, але ймовірність повторного зараження дуже висока. За словами першої леді, сама вона за допомогою лікарів впоралася з недугою за два тижні, проте тести показували інфекцію в організмі її сина. Олена заради дитини затрималася в "Феофанії" і так довго перебувала в ізоляції. "Удвох нам було веселіше", - підкреслила дружина президента України.

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