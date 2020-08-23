Курс валют в Україні 23 серпня застигне на тлі трагічного прогнозу для долара і євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.

Так, попри "застиглу" ситуацію, долар в понеділок грандіозно завалиться. Торги почнуться з -8,7 гривні.

Євро ж "розженеться" ще більше. Після нетривалого затишшя валюта впаде на 9,09 гривні.

Курс валют 23 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2748,12 гривні;

100 євро - 3255,29 гривні.

Водночас російський рубль також «відхопить» від гривні. Десять купюр можна буде купити за 3,7202 гривні.

До цього повідомлялося, що Національний банк України анонсував нововведення, які торкнуться цілі категорії українців.

Зокрема, НБУ вирішив змінити тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній для банків, у яких немає статусу уповноваженого.

У прес — службі пояснили, що було скасовано розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет, і встановлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки-0,4% від суми виданої готівки.

Крім того, чиновники з НБУ підвищили тариф за видачу банкнот банкам з 0,3% до 0,5% від загальної суми виданих грошей.

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи

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