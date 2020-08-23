Колишня учасниця популярного гурту "ВІА Гри" Міша Романова спокусила досконалими формами в глибокому декольте

Популярна красуня в різних нарядах виглядає чудово, передає Politeka.net. Цього разу артистка з'явилася в чорній сукні з глибоким декольте.

Пікантний виріз відмінно показав шикарні груди зірки. Здавалося, бюст зараз вистрибне з декольте і покажеться у всій красі.

Зірка зробила собі зачіску з ефектом з мокрого волосся, доповнила образ красивим макіяжем і манікюром.

У такому вигляді зірка стояла біля скляних дверей, а в цей момент її знімав фотограф.

За дві години пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Ви дуже красива❤️😍", " 😘 😘 ми вас сильно любимо💣 💣"," красуня на всі 100% 🔥❤️", "що за красуня на фото😊 😘", "безсовісна...а ну швидко прибирай, я комплексую😻 😹 💋", " холод в душі . Пар на склі . Літо спека . Не зрозуміти це мені .🤔 ", "Ой мама, хто це вся з сусального золота золота👍👍🔥💎💎💎💖", "Нічого собі, спека🔥 😍 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міша Романова позувала в піджаку і без штанів, таке враження, що співачка одягла його на голе тіло. Завдяки глибокому декольте відкривається прекрасний вид на пишний бюст красуні. Зірка зробила образ ще гаряче, забравшись в басейн - в такій ситуації без штанів навіть краще.

Раніше повідомлялося, що Міша Романова під час виконання пісні виконує досить ризикований трюк: вона нахиляється спиною на тумбу, що стоїть на сцені і піднімає одну ногу різко вгору. При цьому вона не випускає з рук мікрофон.

Нагадаємо, що Міша Романова влаштувала сміливу фотосесію топлес: чуттєве фото.

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