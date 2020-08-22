Знаменита українська співачка Анна Седокова розповіла про свій яскравий відпочинок і засвітила пишну фігуру
Довгий час Анна була в Майамі разом з майбутнім чоловіком і дітьми. Після цього зірка вирішила розповісти, як встигла повеселитися на Rodeo Drive і посвітила на тлі магазинів фігурою в леопардовій спідниці з коротенькою маєчкою.
"На Rodeo Drive не так багато людей. Виняток становить тільки Louis Vuttion, черга в який до цих пір становить осіб 20. Впускають по кілька людей. Chanel забитий дошками. В цілому все тихо і спокійно, тільки скрізь встановлені поліцейські роботи з камерами», - почала свою розповідь Анна.
Вона зазначила, що в Beverly Hills відкрили новий Alfred Coffee. Але купити один з найсмачніших кави просто так проходячи не можна. У них навіть меню немає, не пропонують. Або заходь в додаток і купуй на сайті і чекай поки сформують твоє замовлення, або використовуй додаток доставки і забирай сам. У неї цей процес зайняв хвилин 30, стоячи під палючим сонцем. Так що потрібно дуже це кави бажати, або розумно замовляй заздалегідь.
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"Америка дуже дисциплінує і звичайно моя спонтанна душа протестує, але вчиться цьому слову «заздалегідь». Бронювати столи або квитки наприклад.
У ресторанах можна тільки по 4 людини за столом. Що дуже не зручно, коли у тебе велика сім'я. Іноді ми просили і просто брали Гектора на коліна, без стільця. Але можна забронювати кілька столів і якщо пощастить, то вони будуть поруч. А якщо ні, то можна махати дитині через столик або кожні 15 хвилин змінюватися ))
У масках все і скрізь. Тільки коли прийшов на своє місце, сів і тоді знімаєш. Купити нічого без маски неможливо. А як у вас в місті? Можна столик на 10 замовити?» ,- розповіла Анна про свою подорож до Америки.
Раніше Анна показала, як проводить час в спальні без Яніса, а потім захопилася виглядом свого чоловіка під час сонячного відпочинку на пляжі. Зараз пара знаходиться в Майамі, так як молодий баскетболіст готується до нового сезону і посилено тренується.
Анна ж вільний час проводить час з дітьми, яких забрала з собою і займається роботою віддалено. Тут чоловік також зробив пропозицію зірці кілька тижнів тому. тепер вони насолоджуються один одним і після занять Яніса відправляються відпочивати на пляж або в клуб.
Перед тим, як відправитися на пляж, знаменитість показала, як виглядає її засмагле тіло в чорній білизні. А потім сама захопилася Янісом, що загоряє на шезлонгу в чорних спортивних шортах.
Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.
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