Популярний репер Елджей, чоловік ведучої Насті Івлєєвої, приміряв образ з кіно і став несхожий сам на себе

Як повідомляє Politeka.net, Виконавець опублікував незвичайне фото на сторінці в соціальній мережі "Instagram". На ньому Елджей постав в образі Джулса, персонажа з фільму "Кримінальне чтиво". Його можна впізнати по зачісці "афро", піджаку і загрозливою позі з пістолетом в руці. Правда, одяг Елджея помітно відрізняється від оригіналу як за кольором, так і за фасоном.

Настя Івлєєва не втрималася і поставила чоловікові лайк. Користувачі соціальної мережі теж оцінили перетворення репера і описали свої враження в коментарях до фото.

"Рольові ігри?"; "Джулс Віннфілд"; " я сподіваюся це перуку?"; "Хочу кліп з таким чином 😂"; " Елджей де твої лінзи?"; "Уффф гармата 🔥"; " о, мафіозі, Кримінальне чтиво 💥"; " молодий Пушкін🔫 🖤"; "Ось це красень 😁 😁 😁 пора фарбуватися в темний😁 😁 😁 💥"; " веселишся без Насті?) "; "Ну нарешті зачіску поміняв"; "трохи не зрозуміло, як на це реагувати..."; "Ахахах коли Насті немає вдома хахахах😂 😍 😂 😂 😂"; "На Кіркорова схожий🔥 👌".

Нагадаємо, що Івлєєва з " Орла і решки» зі скорченим обличчям показала реалії життя з Елджеєм: «Горе в сім'ї».

Як повідомляла Politeka, Настя Івлєєва в одній ночнушке показала, як перетворилася на пекучу брюнетку: "Беллуччі на мінімалках".

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" позбавила рідну матір заробітку: нові подробиці скандалу в сім'ї.