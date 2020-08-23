Фігури зірок завжди стають об'єктами обговорень
Знаменитості поправляються і худнуть, як звичайні люди, з однією відмінністю, що за їх змінами стежать мільйони, передавати Politeka.net. Порівняймо фігури зірок до і після схуднення.
Спокуслива красуня Настя Каменських одного разу сильно поправилася, що не могли не помітити її шанувальники. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що всьому виною стали зіркові афтерпаті. Однак зараз артистка намагається більше часу проводити вдома, вона активно займається спортом і стежить за харчуванням. Результати не змусили себе чекати.
Українська співачка Маша Єфросиніна зараз виглядає просто бездоганно, її фігурі позаздрять багато жінок - струнка і висока. Однак так було не завжди, був час коли Маша важила за 80 кг, що не могло відбитися на її зовнішності.
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Наталя Могилевська, можна сказати, пишалася своїми пишними формами. Зірка навіть записала висміює пісню "Худеть". Однак все ж красуня вирішила скинути вагу для участі в шоу "Танці з зірками". Артистка викликала фурор своєю зовнішністю і заробила перемогу.
Заводна телеведуча "Орел і решка" Леся Нікітюк володіє високим зростом, а також ідеальною фігурою. Тільки був час, коли у красуні явно була помітна зайва вага.
Одного разу зірка подивилася перший випуск "Хто проти блондинок?" і різко висловилася про свою зовнішність, адже помітила зайві кілограми.
Після того, як репер Потап одружився з Настею Каменських, люди стали відзначати зміни в зовнішності співака. Артист скинув зайві кілограми і став виглядати молодше.
Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".
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