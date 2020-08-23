Фігури зірок завжди стають об'єктами обговорень

Знаменитості поправляються і худнуть, як звичайні люди, з однією відмінністю, що за їх змінами стежать мільйони, передавати Politeka.net. Порівняймо фігури зірок до і після схуднення.

Спокуслива красуня Настя Каменських одного разу сильно поправилася, що не могли не помітити її шанувальники. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що всьому виною стали зіркові афтерпаті. Однак зараз артистка намагається більше часу проводити вдома, вона активно займається спортом і стежить за харчуванням. Результати не змусили себе чекати.

Українська співачка Маша Єфросиніна зараз виглядає просто бездоганно, її фігурі позаздрять багато жінок - струнка і висока. Однак так було не завжди, був час коли Маша важила за 80 кг, що не могло відбитися на її зовнішності.

Наталя Могилевська, можна сказати, пишалася своїми пишними формами. Зірка навіть записала висміює пісню "Худеть". Однак все ж красуня вирішила скинути вагу для участі в шоу "Танці з зірками". Артистка викликала фурор своєю зовнішністю і заробила перемогу.

Заводна телеведуча "Орел і решка" Леся Нікітюк володіє високим зростом, а також ідеальною фігурою. Тільки був час, коли у красуні явно була помітна зайва вага.

Одного разу зірка подивилася перший випуск "Хто проти блондинок?" і різко висловилася про свою зовнішність, адже помітила зайві кілограми.

Після того, як репер Потап одружився з Настею Каменських, люди стали відзначати зміни в зовнішності співака. Артист скинув зайві кілограми і став виглядати молодше.

Нагадавши, щаслива Настя Каменських в дірявій сукні не встояла перед спокусою: "вагітна!".

Як повідомляла Politeka, волога Каменських влаштувала зухвалі ігри в леопардовому бікіні: "дитячий сад".

Також Politeka писала, що Каменських без ліфчика здивувала образом у чорній сукні: "щось постаріла зовсім"