Знаменитості такі ж прості люди, як і всі інші, тому їм властиво потрапляти в різні скандали

Однак буває, що не всі скандали в їхньому житті проходять безслідно, про деякі згадують досі. Давайте познайомиться з зірками, яким так і не вдалося відмитися від "ганьби".

Російська актриса Христина Асмус, яка зіграла скромницю Варю Черноус в серіалі "Інтерни" навела шум своєю роллю у фільмі "Текст".

Зірка з'явилася в інтимній сцені абсолютно оголеною, а секс з колегою був знятий настільки натурально, що деякі шанувальники досі говорять про справжність почуттів артистів.

Асмус влаштували цькування в мережі і звинуватили в зраді чоловікові, Гаріку Харламову. Після новини про розлучення пари, в інтернеті тут же пригадали Христині скандальну сцену.

Епатажна балерина Анастасія Волочкова нерідко дивує всіх своїми витівками, але один випадок запам'ятався особливо. Зірка під час відпочинку біля мангала, дозволила собі порівняти вогонь з вічним.

Користувачі мережі тут же засипали артистку гнівними коментарями, адже, на їхню думку, зірка нешанобливо відгукнулася про тих, хто воював.

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак також стала героїнею гнівних коментарів у мережі. Зірку звинуватили в зраді чоловікові, Максиму Віторгану. Ситуація ускладнилася тим, що останній розбив тоді ще коханцеві знаменитості, Костянтину Богомолову, ніс.

Пізніше Ксенія вийшла заміж за коханця. При цьому їхнє весілля було епатажним, адже пара роз'їжджала на звичайному катафалці.

Така "богохульна" поведінка ніяк не завадила вінчанню. Ну, а вишенькою на торті виявився весільний танець Собчак, який більше був схожий на стриптиз, ніж на танець нареченої.

Голлівудську красуню Анджеліну Джолі досі називають розлучницею. Адже не дивно скандал про те, що Бред Пітт зрадив своїй красуні-дружині Дженніфер Еністон, дуже засмутив публіку.

Після цього Пітт одружився з "коханкою", але щастя з Джолі тривало зовсім недовго.

Світська левиця Кім Кардашьян оскандалилася інтим-відео з хлопцем Реєм Джеєм. Спочатку зірка заперечувала справжність відео, але потім подала в суд на компанію, що поширила ролик.

Знаменитість говорила потім, що запис їй дуже неприємний. Скандальний "шлейф" за нею тягнеться досі.

Нагадаємо, що скандальна Асмус після розлучення з Харламовим втекла на курорт з Охлобистіним: "цей місяць буде незабутній».

Також Politeka писала, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".

Як повідомляла Politeka, Асмус приголомшила яскравою зовнішністю на курорті, мережа кипить: "ось що розлучення робить з людьми».