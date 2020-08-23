В українців виникли проблеми з оформленням карток ПриватБанку
Про це повідомила незадоволена клієнтка на порталі Мінфін.
За її словами, отримання Карти перетворилося для неї на справжнє випробування.
"Для того, щоб отримати звичайну карту з чіпом потрібно своїми силами обійти всі відділення міста і знайти її. Співробітникам гарячої лінії лінь зателефонувати у відділення і просто уточнити наявність. Тобто я, при побитих вчора антирекордах по захворюваності вірусом і смертності в країні, повинна відвідати багато потенційно небезпечних громадських місць, тому що співробітникам лінь зателефонувати у відділення, серйозно?",- дивується обурена жінка.
"Роки беруть своє": постаріла Сумська показалась після процедур з ботоксом
"Жінці йде восьмий десяток": безбашенна Пугачова вразила оновленим стилем
Як виглядали Бузова, Харламов, Галкін, Кіркоров та інші зірки до слави: "Собчак була симпатичніше"
Нацбанк прийняв важливе рішення щодо готівки, яке торкнеться всіх українців: "У вересні банкноти..."
Вона підкреслила, що ставлення працівників банку клієнтам залишає бажати кращого.
"Відчуття ніби я не їх клієнт, а радіти повинна, що вони взагалі обслуговують мене хоч якось.
І так, якщо ти хочеш залишити скаргу на співробітника підтримки онлайн — ти витратив годину, тому що він буде відповідати раз на кілька хвилин, удавати, що він не розуміє про що ти і виправдовуватися", - повідомила клієнта.
Відзначимо, що співробітники банку вже відповіли на дану скаргу і пообіцяли розібрати найближчим часом.
Раніше ми повідомляли, що найближчим часом в Україні не працюватимуть відділення банків, у тому числі і Приватбанку.
Так, в період з 22 по 24 серпня в країні будуть тривалі вихідні, через що двері українських банків, у тому числі і державного Приватбанку, будуть закриті протягом трьох днів.
Нагадаємо, що ПриватБанк без попередження блокує популярну послугу, що відбувається з рахунками
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк змінив правила зняття готівки, з'явилося важливе уточнення
Також Politeka писала, що гроші не зарахувалися на рахунок, в ПриватБанку попередили українців