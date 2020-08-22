Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова підкорила образом в одній з останніх своїх фотосесій

Дівчина знайшла популярність ще на проекті, а після перемоги в ньому стала підтримувати популярність завдяки соціальній мережі Instagram. Тепер дівчина активно веде свій блог і часто оновлює профіль, поповняючи той жаркими фото зі зйомок.

Оскільки останнім часом Даша не знімалася, вона вирішила поділитися стильним кадром зі зйомок, які проходили відразу після фіналу шоу. У фотосесії тоді дівчина блищала не тільки дорогим дизайнерським кільцем, але ще і фігурою ,яку з радістю продемонструвала, роздягнувшись перед об'єктивом.

Позуючи в чорному бікіні і тонкому гольфі з укороченим низом, дівчина підкорила фанатів:

"Нових фото немає, піднімаю # архів ❤️", - написала Даша.

Ось як відповіли фанати:

"Був би я чоловіком, я б таке не допустив", "ну від чоловіка немає і хлопця теж, думає це красиво«," а що там некрасивого? Вона ж не гола на фото" « "смішні😀 самодостатня, ефектна панянки вона, немає необхідності схвалення свого чоловіка", " найцікавіша учасниця за всі сезони Холостяка 😍❤️", " як ти ставишся до того що у Макса дівчина?) мені здається ви всі грали це шоу, ні у кого і натяку не було на якісь почуття і симпатію,тому так швидко вже з іншими)», «П'ята ,звичайно красива....!?", "Вся сила в фото)", "Дашка ти бомба 🔥 ❤ ️ 💥" « " відверто звичайно, Ух!) 🔥 ❤ ️ ", "Як красиво, немає слів".

Гімнастка також захопила мережу кадрами з відпочинку на мальовничій природі і засвітила при цьому схудлу фігуру в чорному костюмі. Дівчина показала себе в простому і домашньому вбранні, позуючи на тлі гір і нескінченних лісових просторів.

Відправившись на відпочинок кілька днів тому, дівчина вирішила активно показувати, як проводить час на Західній Україні. При цьому дівчина не коментує питання, що стосуються того, з ким саме вона зараз відпочиває.

"Драйвера викликали ?😅 » ,- пише Даша під новим постом.

Ось як відповідають фанати:

"Дуже красиво😍😍😍🔥🔥🔥🔥», «Краса, нова жінка кішка😍 😍 😍", " види захоплюють❤️🏔", "дуже хороша 💓" » " дашуха Давай до мене!!!😂 ❤ ️ 🥵 ",» Красуня😍«, " я буду завжди тебе любити, обіймати, зігрівати...", "Ти красива дівчина, а я твій улюблений одяг🥻», «Красопета», «я вас бачила❤️️️», «я думала ти зробиш свій коронний шпагат😄 🥰».

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