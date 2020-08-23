Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс розповіла, як вибирає чоловіка

Зірка опублікувала відвертий пост в Instagram, підкріпивши його гарячим фото, повідомляє Politeka.net. Красуня постала в грайливій міні-сукні.

Довжина спокусливого вбрання дозволила помилуватися довгими і рівними ніжками знаменитості. Зірка навіть трохи підняла наряд, ще більше оголивши кінцівку.

Актриса стояла спиною до дзеркала, у відображенні якого було видно великий виріз на спіні сукні. Це надавало великої пікантності вигляду красуні.

Завершили образ елегантні босоніжки і яскрава сумочка.

У пості зірка розповіла про відверте - про те, як вона вибирає собі чоловіків.

"Кожна жінка задається цим питанням. Кожна, зустрічаючи чоловіка, дивиться, спостерігає і хоче зрозуміти, які якості в ньому їй імпонують. Але як часто ми бачимо істину?",- задалася питанням зірка.

Зірка зізналася, що зараз зустрічається з чоловіком саме з тими якостями, які визначила для себе.

Перше, що важливо для Евеліни - турбота.

"Адже тільки чоловік з великим серцем може ставитися до жінки, як до своєї принцеси, як до своєї королеви, і піклуватися про неї, сам при цьому отримуючи задоволення від цього процесу", - зазначила артистка.

Також для актриси важлива ніжність, спільність інтересів, й закоханий погляд.

За дві години пост зібрав понад 3000 лайків.

"Ви прекрасні! Дивлюся я на Вас і розумію, що через 20 років хочу виглядати також, відчувати себе також! ❤️ ", "Молоденька, гарненька Ліночка", " Ти просто Божественна, жіночна стерва, яка з роками дружить, цвіте, зводить з розумного шляху...",- написали користувачі мережі.

Нагадавши, томна Бледанс без білизни ефектно розвалилася на ліжку: "дивитися одне задоволення".

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