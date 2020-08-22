Українцям розповіли, як можна повернути кошти за оплачені комунальні послуги

Про це пише Politeka.net.

Йдеться про повернення коштів за умови, що споживач помилково сплатив комунальні послуги, перевівши гроші на чужий особовий рахунок.

В такому випадку гроші можна буде перевести назад на банківську карту або на особистий рахунок клієнта.

Зробити це можна протягом 5 робочих днів з моменту подачі заяви на повернення коштів.

Для повернення помилково сплачених коштів або занесення їх в рахунок оплати за електроенергію за іншим особовим рахунком, українцям необхідно звернутися особисто з письмовою заявою в будь-який офіс електропостачальника.

"Щоб виключити можливість помилкової оплати, радимо користуватися особистим кабінетом. Його функціонал дозволяє переглядати і контролювати розрахунки за спожиту електроенергію», – інформує прес-служба постачальника послуг.

Для повернення коштів українцям також необхідно зібрати невеликий пакет документів, які підтвердять, що клієнт дійсно помилково перевів кошти на інший рахунок.

Раніше ми розповідали про подорожчання комуналки. Повідомляється, що вже з 1 січня 2021 року набудуть чинності нові тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів.

Підвищення на собі відчують сім'ї, які досі не встановили газові лічильники, оскільки їм збільшать втричі норматив на споживання палива.

Якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то за граничними нормативами доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Якщо рахувати за діючим тарифом, то сума в платіжці може зрости з 29,1 до 87,3 грн.

Нагадавши, тарифи на комуналку злетять, кого з українців змусять переплачувати

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