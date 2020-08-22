Співачка Наташа Корольова разом зі своїм чоловіком Тарзаном вразили відвертою витівкою
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.
Так, на опублікованих кадрах із застілля, пара вирішила заспівати пісню, але все пішло не за планом. Співачка встала на коліна і почала роздягати та пестити свого коханого.
Судячи з реакції Тарзана, такий маневр Корольової явно йому припав до душі.
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А ось серед глядачів даного номера виявився гуморист Володимир Винокур, який спочатку розгубився від побаченого, але пізніше прийшов у захват.
Варто відзначити, що Наташа Корольова останнім часом дивує своїми публікаціями в соцмережах. Не так давно у себе в сторіс в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких вона вирушила на екскурсію.
Відео починається з того, що співачка підходить до автобуса, який називається «Бухлобус». Артистка відкриває краник, прироблений до транспорту і п'є з нього прямо з рук.
Пізніше Королева навідалася до птахів, і вирішила дати їм міні-концерт, заспівавши свою пісню.
Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».