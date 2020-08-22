Співачка Наташа Корольова разом зі своїм чоловіком Тарзаном вразили відвертою витівкою

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.

Так, на опублікованих кадрах із застілля, пара вирішила заспівати пісню, але все пішло не за планом. Співачка встала на коліна і почала роздягати та пестити свого коханого.

Судячи з реакції Тарзана, такий маневр Корольової явно йому припав до душі.

А ось серед глядачів даного номера виявився гуморист Володимир Винокур, який спочатку розгубився від побаченого, але пізніше прийшов у захват.

Варто відзначити, що Наташа Корольова останнім часом дивує своїми публікаціями в соцмережах. Не так давно у себе в сторіс в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких вона вирушила на екскурсію.

Відео починається з того, що співачка підходить до автобуса, який називається «Бухлобус». Артистка відкриває краник, прироблений до транспорту і п'є з нього прямо з рук.

Пізніше Королева навідалася до птахів, і вирішила дати їм міні-концерт, заспівавши свою пісню.

Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».