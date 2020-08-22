Відома балерина Анастасія Волочкова вирушила на відпочинок, звідки почала активно ділитися спекотними фото

День тому щаслива балерина заявила, що разом зі своїм таємним коханцем нарешті вирушає на відпочинок на морі. При цьому Волочкова підкреслила, що вже готова епатувати і дивувати публіку своїми образами.

Через пару годин Анастасія опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька фото, на яких вже показала свою фігуру у всій красі. Цього разу Волочкова приміряла червоне бікіні з намистом на грудях і інших місцях, а також здивувала своєю фігурою - широкі плечі на тлі моря виглядали досить грубо.

"Яке щастя опинитися на березі моря!🙏 Забути про турботи, відволіктися від усього і насолоджуватися гармонією 🙏 🦢 коли абсолютно не турбує, що про тебе говорять, думають, пліткують і вигадують😂», - написала Волочкова.

Також раніше своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Волочкова поділилася черговим відео зі спортзалу, куди регулярно ходить і дивує зухвалими витівками під час тренувань. Використовуючи тренажери не за призначенням, Волочкова хвалиться своєю розтяжкою, при цьому найчастіше це виглядає недоречно і вульгарно.

Так, балерина з'явилася в улюбленому залі в недбалому вигляді, за який її масово висміюють і критикують - Старій майці блякло-блакитного відтінку і вийшли з моди штанях з кльошшю.

Причому раніше вона розповіла, що ніякий карантин не вплинув на надбавку у вазі ні на грам.

"Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених в смятку яйця.😊І, може вдень, якщо зголоднів, з'їм зелений салатик.🥬 🥒 😊 ",- розповіла раніше Волочкова про секрети свого схуднення.

При цьому сьогодні балерина акцентувала увагу на чергових вправах.

"Кожен використовує тренажери по-своєму. 🐣 🩰 У мене своя специфіка. Але фізичне навантаження завжди йде на користь.👍 💃 #анастасіяволочкова " - розповіла Волочкова під роликом. Через її поведінку в залі зі специфічними тренуваннями, Волочкову їдко висміюють в мережі.

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