Известная балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых, откуда начала активно делиться жаркими фото

День назада счастливая балерина заявила, что вместе со своим тайным любовником наконец-то отправляется на отдых на море. При этом Волочкова подчеркнула, что уже готова эпатировать и удивлять публику своими образами.

Спустя пару часов Анастасия опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько фото, на которых уже показала свою фигуру во всей красе. В этот раз Волочкова примерила красное бикини с бусами на груди иинтимных местах, а также удивила своей фигурой - широкие плечи на фоне моря выглядели довольно грубо.

«Какое счастье оказаться на берегу моря!🙏 Забыть о заботах, отвлечься от всего и наслаждаться гармонией🙏🦢 Когда абсолютно не тревожит, что о тебе говорят, думают, судачат и выдумывают😂», - написала Волочкова.

Также ранее своей странице в социальной сети Инстаграм Волочкова поделилась очередным видео из спортзала, куда регулярно ходит и удивляет дерзкими выходками во время тренировок. Используя тренажеры не по назначению, Волочкова хвастается своей растяжкой, при этом зачастую это выглядит неуместно и вульгарно.

Так, балерина появилась в излюбленном зале в небрежном виде, за который ее массово высмеивают и критикуют - старой майке блекло-голубого оттенка и вышедших из моды штанах с клешью.

Причем ранее она рассказала, что никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни на грамм.

"Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊", - рассказала ранее Волочкова о секретах своего похудения.

При этом сегодня балерина акцентировала внимание на очередных упражнениях.

«Каждый использует тренажеры по-своему. 🐣🩰 У меня своя специфика. Но физическая нагрузка всегда идёт на пользу.👍💃 #анастасияволочкова» - рассказала Волочкова под роликом. Из-за ее поведения в зале со специфичными тренировками, Волочкову едко высмеивают в сети.

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