Стало відомо, що буде з курсом долара після Дня Незалежності і тривалого вікенду

Про це пише Страна.

Вже по завершенню тривалих вихідних експерти очікують подорожчання долара. Відкриття міжбанку 25 серпня прогнозують в діапазоні 27,40-27,50 грн/$.

Не виключається рух до 27,60 грн/$, а деякі аналітики навіть допускають вихід на 27,70 грн/$ до кінця наступного тижня.

Головні причини для стрибка курсу долара - виплати Держказначейством відшкодувань з ПДВ. Крім цього, Мінфін планує купонну виплату за ОВДП на 1,2 млрд гривень.

Святковий тиждень же в Україні на міжбанку завершився 8-копійчаним подорожчанням долара. Вчора, 21 серпня, ринок закрився в рамках 27,42-27,44 грн/$. При цьому середні готівкові розцінки в касах банків не змінилися з учорашнього дня:

на продажу - до 27,55 - 27,70 грн/$;

на покупці-до 27,20-27,35 грн/$.

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара в Україні до кінця поточного року.

Як прогнозує глава уряду Денис Шмигаль, курс до кінця року буде на рівні 27-28 гривень/$. Прем'єр-міністр також заспокоїв українців і заявив, що валюта не переступить позначку в 29 гривень.

"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб'єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 гривень навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", – заявляв раніше прем'єр-міністр.

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