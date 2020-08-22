Інфляція в 2021 році буде досить помірною

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку.

У регуляторі дійшли висновку, що наступного року відновиться зростання національної економіки, а інфляція буде помірною.

Як підкреслюють в прес-службі НБУ, в 2021 році економіка вийде на траєкторію зростання, але епідемія китайського вірусу все ще матиме значний депресивний вплив на інвестиційну активність і споживання.

Це буде обмежувати темпи відновлення економіки, вважають аналітики.

У таких умовах тісна координація фіскальної та монетарної політик, як розповідають у Національному банку, є важливою передумовою швидшого виходу з кризи, спровокованої пандемією.

Раніше ми писали, що економічний експерт Валерій Клочок попереджав українців, що підвищення мінімальної зарплати, яке запланували в уряді, призведе до зростання цін і подорожчання валюти.

Експерт упевнений, що найбільше «мінімалка» вдарить по українському бізнесу, адже саме підприємцям доведеться збільшувати витрати на утримання бізнесу.

Також ми попереджали, що після анонсування Кабміном підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень з вересня цього року може прискориться інфляція і долар подорожчає до 30 гривень.

У той же самий час, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не бачить передумов для подорожчання долара до 30 гривень.

Нагадавши, про зростання зарплат в Україні: стало відомо, хто отримає надбавку.

Як повідомляла Politeka, нова криза доб'є українців, зарплати уріжуть ще більше: названі терміни.

Також Politeka писала, що підвищення зарплат обернеться ударом, українців попередили про небезпеку.