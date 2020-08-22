Стало відомо, що буде з економікою після підвищення мінімалки

Про це пише Капітал.

Вже з 1 вересня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 5000 гривень, і це буде перший етап зростання розміру виплати.

Наступне підвищення - на тисячу гривень з 1 січня і на 500 гривень з 1 липня. Якщо всі ці плани будуть реалізовані, то мінімалка менше ніж за рік збільшиться майже на 40% і досягне 6500 гривень.

У НБУ впевнені, що підвищення мінімалки поліпшить її співвідношення до середньої зарплати. Більш того, буде збільшено попит на внутрішньому ринку (хоча очевидно, що мова піде в першу чергу про вузькому сегменті товарів першої необхідності) і вона посприяє детінізації економіки.

Але деякі економісти попереджають, що підвищення мінімальної зарплати буде справжнім шоком для економіки. Бізнес поставлять перед вибором, як забезпечити вимушене збільшення оплати праці: піднімати ціни на свою продукцію, звільняти робітників, виводити їх у тінь або відмовлятися від інвестицій, а постраждають найбільше малі та середні підприємства.

Слідом за мінімалкою підвищаться і податки для українців. Більш того, не варто забувати про інфляцію. Якщо зараз влада розраховує на дешевші кредити для бізнесу після підвищення мінімалки, тоді як прискорення інфляції, навпаки, може спровокувати збільшення процентних ставок.

"Стрімке підвищення мінімальної заробітної плати в наступному році з відповідними проінфляційними ефектами разом з уже очевидною паузою в отриманні траншів від МВФ створюють передумови для більш швидкого і більш рішучого підвищення [облікової] ставки", - попереджають провідні економісти.

Але в НБУ ризиків для високої інфляції поки не бачать. Більш того, в регуляторі стверджують, що плюс 300 гривень до мінімалки в наступному місяці «практично не позначаться на загальному рівні інфляції», а ціновий ефект від наступних підвищень «буде істотно менше, ніж в 2017 році».

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