Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал продовжує підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

На цей раз актриса "розігріла" своїх шанувальників спільним фото зі своїми ефектними подругами і колегами.

Знімок Анна Кошмал опублікувала у своєму Особистому Instagram.

"На цьому фото тільки не вистачає малятки. А взагалі ми не просто команда, а як сьогодні було сказано режисером, справжня машина", - підписала вона нове фото у своєму мікроблозі.

Фото Анни Кошмал з колегами по знімальному майданчику, на якому вони засвітили свою головну "гордість", припало до душі шанувальникам актриси, через що вони залишили десятки захоплених коментарів.

"Кращі"," Просто пушка"," Красуні","Просто цукерки","Красуні, шикарні жінки"," Аннетті, ви найкрасивіша з цього складу"," які ви красиві", "Які ви всі яскраві. Успіхів у роботі, Анна", " Аня, ти краще за всіх!",- написали вони в коментарях під жарким фото.

Раніше ми розповідали, що відома українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі «Свати», показала себе у всій красі.

Красуня була одягнена в чорний брючний костюм. Правда, під піджак Кошмал не стала надягати блузу або футболку, залишившись в спортивному ліфчику. Дівчина сиділа в кріслі, піднявши своє волосся вгору. Внизу красувався розпущений квітка, який Анна неспроста додала в кадр.

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