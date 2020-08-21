Відома балерина Анастасія Волочкова у сукні з квітами розповіла про плани на майбутнє

Цього разу зірка показала себе в досить скромному вбранні - тонкій сукні в підлогу, повністю прикрашеній квітами і маленькими листям різного кольору. При цьому позувала балерина, присівши поруч з горщиками квітів і показала, як вирішила поворожити на ромашках.

Не забула також Волочкова похвалитися планами на майбутнє зі своїм таємним коханцем, як виявилося, пара відправляється в подорож і зовсім скоро Волочкова буде епатувати публіку шпагатами на морі в досить непристойних бікіні, які так сильно любить.

"Любить? 🐣 Не любить?🐣 Любить!❤️ А тепер ми летимо в романтичну подорож на море! Як же я цього чекала!🙏 » "- написала Волочкова.

Також раніше в спеціальному ролику балерина похвалилася кількома вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася у відео:

"Невелике відео Селфі з репетиції.🩰 Діагональ. Пірует.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі Мережі тут же відповіли:

"Невимушено, ага, сто потів зійшли, почервоніла гірше раку 🤣 » «" переглянете відео, Вас в кінці кожного піруета завалює вправо», «по моєму, вона в стрибку заснула😂 😂 😂", " якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною вишневою однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, станьте педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не потрібно себе на посмешиле виставляти«,» Анастасія, не ганьба«,» нарешті то червоні підштаники зняла😮 😮 😮«, " самотня Бабенція ...", "Балерина на пенсії розважається. Павлова і Плісетська відпочивають... 😆😆😆».

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