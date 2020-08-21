Известная балерина Анастасия Волочкова в платье с цветами рассказала о планах на будущее

В этот раз звезда показала себя в довольно скромном наряде - тонком платье в пол, полностью украшенным цветами и маленькими листьями разного цвета. При этом позировала балерина, присев рядом с горшками цветов и показала, как решила погадать на ромашках.

Не забыла также Волочкова похвастаться планами на будущее со своим тайным любовником, как оказалось, пара отправляется в путешествие и совсем скоро Волочкова будет эпатировать публику шпагатами на море в довольно неприличных бикини, которые так сильно любит.

«Любит? 🐣 Не любит?🐣 Любит!❤️ А теперь мы летим в романтическое путешествие на море! Как же я этого ждала!🙏,» - написала Волочкова.

Также ранее в специальном ролике балерина похвасталась несколькими упражнениями и частью занятия, во время которого она в черно-синем спортивном костюме расхаживала со стороны в сторону. Также Анастасия отметила, чем именно занималась в видео:

«Небольшое видео селфи с репетиции.🩰 Диагональ. Пируэты.💃 Быстро и непринужденно😊», - написала Анастасия.

Пользователи сети тут же ответили:

«Непринуждённо, ага, сто потов сошли, покраснела хуже рака 🤣», «Пересмотрите видео , Вас в конце каждого пируэта заваливает вправо», «По моему, она в прыжке уснула😂😂😂», «Если честно и без обид.. Вы с Дианой Вишневой одногодки, но разница у вас колоссальная. Правда заканчивайте, станьте педагогом, если не хочется заканчивать с балетом, но не нужно себя на посмешиле выставлять», «Анастасия, не позорьтесь», «Наконец то красные подштанники сняла😮😮😮», «Одинокая бабенция ...», «Балерина на пенсии развлекается. Павлова и Плисетская отдыхают... 😆😆😆».

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