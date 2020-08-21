Українська співачка Тіна Кароль у стильному костюмі вразила видом з букетом в руках

Дуже часто Тіна показує домашні відео, зроблені в її власному саду в оточенні квітів. Знаменитість вже давно розповіла, що любить свій сад і тому нерідко показує там яскраві рослини, рожеві троянди та інші квіти. Не так давно вона навіть влаштувала домашню фотосесію на тлі квітучих рослин. А сьогодні зірка представила стильний кадр з півоніями в руках.

Прикривши груди півоніями, Тіна засвітила лише частину образу-стильний піджак кремового відтінку. Також на обличчі зірки можна помітити макіяж, який лише надав ніжному образу грайливості. Відвернувшись від об'єктива, Тіна захопила чуттєвим виглядом, а також простий укладанням без прикрас.

"Спасибі за нові фотки. Любимо❤️", " ніжність😍 🕊️", «нереально гарна😍😍😍😍😍❤️❤️», «вааау😻 😻 😻 😻❤️", » як завжди чудова!", "Краш ❤️🔥»," Наша ніжність🌸❤», «неймовірно красиво ❤️», «Краща❤️💋 💋», «красуня😍 😍 😍», «естетика💔", " Квіточка улюблена🌺🌺🌺🌸❤️❤️❤️», «красуня😍 💓 😘", " бездоганна😻 😻 😻", - пишуть користувачі.

Кілька днів тому на фан-сторінці Тіни з'явилися перші кадри зі зйомок унікальної фотосесії зірки для спеціальної фотокниги, яка була відзнята відомим французьким фотографом на ім'я Serban Dаrgent.

Варто відзначити, робота над фотокнигою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

"Видана" Тіна Кароль. Одним Кадром " у форматі coffee-table book, який має на увазі відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги-відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло тиражем всього 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські наряди, таких брендів-ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - було сказано на сторінці Фантіни кількома днями раніше.

На представлених же сьогодні кадрах, Тіна показала, як приміряла безліч стильних образів, змінила стиль і навіть підкорила видом під час зйомок на природі, позуючи на траві.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

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