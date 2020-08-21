37-річний російський співак Сергій Лазарєв приголомшив публіку новим фото, на якому прекрасно все

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram. У кадрі спокійний з вигляді Лазарєв позує поруч з грізним левом (правда, намальованим). Сергій, з легкою усмішкою на обличчі, безстрашно дивиться прямо в розкриту зубасту пащу.

"Ну так, так! Злякався! 😉 😂 #сергейлазарев #Лазарєв", - підписав незвичайний кадр співак.

Користувачі з жаром кинулися коментувати побачене, не скупившись на компліменти:

"Лазарєв сміливий"

"Два леви в одному фото🔥"

"Ну так, лев дуже злякався😂"

"Боже мій, які руки 😍 😍 "

"Безстрашний лев🦁❤️"

"Люта фотка😍 👍 👍 👍 💥 💥 💥. Як завжди, Сергій красень 👍"



"до чого гарний❤️❤️❤ ️ Тримайте мене)"

"Кусь 😍 🔥 "

"Потужне фото. ❤️🔥"

Раніше ми повідомляли, Лазарєв, якому приписують роман зі співачкою Ані Лорак, виставив у соцмережі відверте фото. Артист позував у роздягненому вигляді, виринувши з басейну.

Співак сперся на бортик, мрійливо подивившись кудись вдалину.

"Я так хочу, щоб літо не закінчувалося!",- підписав він цей знімок.

"Який Ви красивий! Дуже круті фото!«, "А чому ви такий гарячий?", "Навіщо так схуд??? + 6 кг було краще», «досить дражнитися а», «Залипла на біцуху», «О боже який чоловік " «" і я хочу!!! Сергій фігура вогонь!!! Аполлон!",- відреагував натовп шанувальників.

Крім того, ми писали, що Лазарєв поділився ще одним схожим фото, на якому постав крупним планом. Співак похвалився рельєфними грудьми, скинувши зайвий одяг.

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