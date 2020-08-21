Українцям не варто розслаблятися на тлі різкого зміцнення гривні по відношенню до долара на поточному тижні

Такий прогноз озвучила аналітик Євгенія Охтирко, передає Українські Новини.

За її словами, вже восени національна валюта може впасти по відношенню до долара.

Такий обвал можливий через традиційне зростання попиту на валюту серед українців.

"З початку серпня ми спостерігаємо корекційний тренд по зміцненню курсу після його досить стрімкої девальвації в липні. Протягом серпня Нацбанк активно викуповує валюту на міжбанку, не даючи курсу зміцнюватися занадто швидко. Можлива ситуація, коли за підсумком торгового дня попит на валюту (включаючи покупку валюти Нацбаком) може виявитися вище пропозиції, в результаті чого курс зростає", - озвучила аналітик свій валютний прогноз.

Девальвація національної валюти, за словами Охтирко, буде ситуативною.

"На даний момент ми очікуємо, що восени і до кінця року девальваційний тренд стане більш вираженим під впливом традиційного зростання попиту на валюту в цю пору року", - резюмувала фінансовий аналітик у спілкуванні з журналістами.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з курсом долара в Україні до кінця 2020 року.

За словами прем'єр-міністра України, курс до кінця року на рівні 27-28 гривень/$ і запевнив, що валюта не переступить позначку в 29 гривень.

"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб'єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 гривень навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", – заявляв раніше прем'єр-міністр.

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