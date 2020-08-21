Розкрито подробиці нового підвищення мінімальної зарплати в Україні

Про це глава Кабміну Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю журналістам, передає Укрінформ.

За його словами, національна економіка не відчує на собі серйозний інфляційний тиск після нового підвищення мінімалки.

“Мінімальну зарплату в 6 тис. грн люди отримають в кінці січня-початку лютого наступного року. Ми таким чином частково простимулюємо сезонне післяноворічне падіння споживчого попиту в цей період. Подальше підвищення заплановане на липень-це середина відпускного сезону, коли ділове життя в країні завмирає. В обох випадках, економіка не отримає надмірного інфляційного тиску", - підкреслив Шмигаль у спілкуванні з журналістами.

Глава Уряду також додав, що напередодні підвищення мінімальної зарплати українцям потрібно "розігріти економіку" і підвищити споживчий попит.

“Але потрібно розуміти, для чого це (підвищення - ред.) робиться. В Україні низька інфляція, сповільнюється споживчий попит і "охолоджується" економіка. Це провісники економічної кризи. Тоді починаються проблеми у підприємств із зарплатами, у банківської системи з оборотним капіталом, потім наступають банкрутства. Тому наше завдання сьогодні розігріти економіку і підвищити споживчий попит", – підсумував він в інтерв'ю журналістам.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з курсом долара в Україні до кінця 2020 року.

Він спрогнозував курс до кінця року на рівні 27-28 гривень/$ і запевнив, що валюта не переступить позначку в 29 гривень.

"На сьогодні, як бачимо, ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм. На мою суб'єктивну думку, курс коливатиметься в районі 27-28 гривень навряд чи вийде за межі 29 гривень до кінця цього року", – заявляв раніше прем'єр-міністр.

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