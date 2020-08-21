Дружина українського президента Олена Зеленська, яка перехворіла більше місяця тому китайським вірусом, вперше за довгий час вийшла на зв'язок

Як передає Рoliteka.net, перша леді розповіла про свій досвід у мікроблозі в Instagram. За її словами, лікування тривало два тижні.

Крім того, стало відомо про те, що також вірусом заразився їх з президентом семирічний син Кирило.

"Моє перше повідомлення після довгої паузи. Паузи, пов'язаної із захворюванням COVID-19... Здогадуюся, що питання, яке цікавить Вас найбільше: як це -перенести коронавірусну хворобу? Спробую відповісти. Тому, хто досі не вірить, що я хворіла, і вважає мою хворобу дивним піаром ... вам, на жаль, буде нецікаво 😉 звістка про хворобу стала для мене повною несподіванкою. Не було жодних симптомів. Просто черговий тест виявився позитивним...

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Відразу передбачаю наступне питання: дитина також хворіла? Так. Коли я була "на піку" хвороби (було три неприємних дні, коли відчувала себе дійсно погано - жахливо боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель), ми дізналися, що мій семирічний Кирило також має позитивний результат тесту. Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою. Звичайно, я розуміла, що хтось із сім'ї теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. З тих пір ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше, - поділилася перша леді, згадавши про перенесені " жахи", - Почалися нескінченні крапельниці, таблетки, перелякані очі людей навколо. Загалом моє лікування тривало два тижні. А ще тиждень я залишалася в лікарні з сином, який все ще був "позитивним".

Дружина президента попередила українців, що "на жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчути ніяких симптомів, а вже через два-три дні - пневмонія".

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