Популярна співачка Віра Брежнєва, яка вже довгий час живе і виступає в Росії, виступила з україномовною піснею

Як повідомляє Politeka.net, вона виступила на ювілеї програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. Відео з Вірою Брежнєвою на святі з'явилося в соціальній мережі "Instagram". У кадрі співачка паморочиться в яскраво-червоній сукні з довгим напівпрозорим рукавом, що переходить в поділ. Образ артистки доповнили великі сережки з дорогоцінними каменями і розпущене волосся, укладене ззаду.

"Віра Брежнєва на ювілеї «Світського життя» з прем'єрою україномовної пісні 💙 💛 святкуємо разом 24 серпня о 20.30💃 🏼", - підписали автори відео.

У коментарях багато розкритикували виконавицю, яка вже давно зробила вибір на користь Росії:

"З яких століть Брежнєва почала з'являтися українською, якщо вона бізнес і популярність робила в Росії !!!"; "А вона яким боком? Вона в Росію звалила, тепер сюди запросили?"; "Нехай би співала в Росії, де проживає, і так безголоса, не хочеться її слухати, в Україні є багато талановитих співаків!"; "А що збирається святкувати Брежнєва ?? День Незалежності ?? Буде "сердечно" вітати десь з матінки Росії !!!"; "Так Вєрка ніколи не вважала себе українською співачкою! І тут нате..."; "А яким боком вона до України????"; "Те, що Брежнєва записала українську пісню, не добре, але те, що вона говорила, що не вважає себе українською співачкою - це ганьба".

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