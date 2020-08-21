Дружина українського мандрівника і ведучого Дмитра Комарова, модель Олександра Кучеренка вразила новим образом

Як повідомляє Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі нове фото зі своєї роботи - вона веде програму "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV.

На знімку Олександра Кучеренко позує в студії в обтягуючій білій сукні з глибоким декольте, яка густо всіяна чеными зірками. Наряд тримається на плечах моделі завдяки тонким бретелькам, і можна помітити, що під ним немає бюстгальтера. Ведуча зацікавлено дивиться в сторону, поклавши руки на стегна.

"Серпень - час звездопадов! І сьогодні очікується дуже потужний і видовищний - #зірковийспорт повертається в ефір каналу ICTV з новим сезоном. Встигніть сьогодні о 20: 05 загадати своє бажання! А моє вже виповнилося-мріяла скоріше повернутися до вас з новими спортивними новинами", - поділилася дружина Дмитра Комарова.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Олександри в коментарях і залишили їй багато приємних відгуків:

"Шикарне плаття"; " яка стройненькая! 👍 "; "Неможливо бути такою красивою🌹 🌹 🔥 🌹 🔥"; "як мені подобаються ці зірочки😍 😍 😍"; "ти просто диво".

Нагадаємо, що Олександра Кучеренко в міні-сукні показала, як пощастило її чоловікові: «посмів взяти мене за…».

Як повідомляла Politeka, Олександра Кучеренко поділилася оригінальним рецептом десерту для сніданку: "Так апетитно».

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