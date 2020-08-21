Українська телеведуча Леся Нікітюк відпочила на сіннику разом зі своїм колегою

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому постала в дуже яскравому образі. Дівчина зображена на купі сіна, прикритого картатим покривалом. На задньому плані можна помітити акуратно складені дрова, а сільський антураж доповнив кошик з польовими квітами.

На знімку Леся Нікітюк напівлежить на покривалі, з одягу на ній можна помітити тільки кислотно-рожеву куртку, яка практично не прикрила ноги. Завдяки ідеальному ракурсу стрункі стегна дівчини можна розглянути у всіх деталях. На наступному фото на сіні розвалився вже водій з шоу "Ле маршрутка" Богдан Богданович в стильному літньому образі і сандалями з шкарпетками.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд пари і почали змагатися в дотепних коментарях:

"Леся нормального людини і Леся курця 😂"; "Хочеш великої і чистої любові, приходь на сіновал"; "Леся лежить смирно, як дрова, що чекають на холодну зиму"; "Леся чекає ковалера на сіннику))"; "На стилі, шкарпетки під сандалі👍🏻👍🏻😂 а Лесик, як завжди красуня🌸"; "Леся виходь за нього заміж, ви були гарною парою та парою року😁😁😘"; "Леся, ти красуня 😍 захоплююся тобою"; "Хороша чертовка 🤪"; "Леся знайшла свого мужчину".

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