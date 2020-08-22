Дитячі та юнацькі фото популярних зірок викликали фурор серед шанувальників
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram з'явилися кумедні колажі, на яких архівні фотографії зірок об'єднали зі свіжими знімками. Багатьох з них просто не впізнати.
"Наші улюблені знаменитості до популярності і зараз! Хто найкрутіший?",- підписали фото автори аккаунта.
За кілька днів пост зібрав майже тисячу лайків. У коментарях почалося бурхливе обговорення фотографій.
"Галкін крутіше всіх», «мені здається Кіркорова знали ще до нашої ери», «Філліп симпатичний», «Галкін краще, а Кіркоров завжди був зіркою», «Собчак була симпатичніше, поки не перекроїла себе», «Собчак і Свєтлаков не змінилися», «Круто придумали», «у Галкіна риси обличчя не природно змінилися», "Максим Галкін з віком красивіше", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що подібне фото з'явилося на сторінці української дівчини Бонда, актриси Ольги Куриленко. Красуня поділилася знімком, на якому їй близько 4-5 років. Як відомо, Куриленко народилася і виросла в Бердянську, тому кадри були зроблені в Україні. На колажі красувалася маленька Ольга і юна актриса.
"Я з маленькою мною", - підписала фото зірка.
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