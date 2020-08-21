Україна встановила новий антирекорд за кількістю хворих китайським вірусом

Як стало відомо з даних системи моніторингу поширення епідемії РНБО, 21 серпня в Україні зареєстрували 2 106 нових випадків уханьского вірусу. При цьому, днем раніше підтвердилося ще 2 134 випадки. Ці показники стали рекордними для нашої країни. З кожним тижнем кількість тих, хто заразився стрімко зростає.

У зв'язку з цим, в МОЗ оголосили про відкриття лікарень другої хвилі. Рішення було прийнято у зв'язку з великою кількістю людей, які потребують госпіталізації. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що лікарні другої хвилі будуть об'єднані з лікарнями першої хвилі, щоб допомогти всім українцям. Він додав, що місць у лікарнях вже не вистачає.

Провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська заявила, що лікарні зможуть госпіталізувати тільки тяжкохворих, якщо зростання захворюваності продовжиться.

Додамо, що з 24 серпня в Україні діятимуть нові зони. Епідемічні рівні встановили на найближчі два тижні. Рішення щодо нового зонування було прийнято на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки, ґрунтуючись на нових даних щодо захворюваності.

Нагадаємо, що українцям розповіли, що діється в лікарнях "червоної" зони: "очима благають про допомогу".

Як повідомляла Politeka, китайський вірус серйозно вчепився в Одеську область: жертв все більше.

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