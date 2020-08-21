У мережі з'явилися яскраві фото коханої жінки молдавського виконавця Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram матері артиста Людмили Балан з'явилося свіже спокусливе фото. 62-річна красуня вразила кадрами в ніжному блакитному костюмі. Жінка блиснула досить пікантним декольте: тісний топ на мотузочках розбурхав мережу. Балан стояла на тлі басейну і грайливо посміхалася на камеру.

"Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Так отчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте!",- підписала фото Людмила.

За день її фото зібрало понад 1,5 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів, питань про Дана, а також відгуків про те, що Людмила з Тіною Кароль дуже схожі.

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Дан Балан, Тіна Кароль

"Мама Люда може ви знаєте коли буде весілля? Ми втомилися вже чекати", "Людочка! Радію кожному новому посту від Вас. Ви наше сонечко!", "Як же Дану пощастило з мамою! Людмила ви прекрасні», «жінка вогонь», «копія Тіни», «ви просто прекрасні», «ви така сонячна», «Вам так пасує блакитний колір, очі чарівні», «Богиня», "ви з Кароль дуже схожі, це не випадковість", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що мама Балана, яку називають копією Тіни Кароль, в купальнику приголомшила бюстом: "це незаконно!".

Як повідомляла Politeka, у мережі обговорюють підготовку до весілля Тіни Кароль і Дана Балана: "плаття підібрала, туфлі купила".

Також Politeka писала, що у словах мами Дана Балана побачили сумне послання Тіні Кароль: "не відштовхуй те, що....".