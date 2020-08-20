Російська актриса Христина Асмус здивувала шанувальників новим образом

Як передає Politeka.net, Христина перебуває на зйомках в Геленджику, де вона пробуде цілий місяць. Артистка вже розповідала, що вона працює по 20 годин, а спить всього по 3 години на день. Вже не перший раз Асмус ділиться селфі зі зйомок, показуючи, які образи для неї придумують гримери.

Цього разу актриса постала перед фанатами з накрученим волоссям і чорними очима. На вельми ніжному обличчі Асмус такий макіяж виглядав дуже незвично. У своєму відеозверненні Христина вирішила трохи розповісти про особисте.

"Поки мене не кличуть в кадр, скажу вам ось що: я увійшла до складу журі фестивалю «Коротше». Це кінофестиваль короткометражного кіно, який цього року вперше пройде в онлайн-форматі», - поділилася Асмус новинами з шанувальниками.

Раніше ми писали, що Христина приголомшила шанувальників фотографією з яскравим різнобарвним макіяжем. Актрисі нафарбували очі яскраво-зеленими тінями, а губи рожевим. За словами Асмус, макіяж виглядає дуже дивно, але для зйомок цілком зійде.

Відзначимо, що днями Христина опублікувала у себе в Instagram скрін з додатку, який пророкує майбутнє. Актрисі він передбачив трьох дітей і чоловіка-філософа. Асмус припустила, що зможе знайти майбутнього чоловіка в коментарях.

Нагадаємо, що Асмус приголомшила вульгарним макіяжем на курорті, Семенович не витримала: "Стриптизерка".

А ще Politeka писала, що Христина Асмус похвалилася обновкою, як у Бузової, вразивши гарячим виглядом: "Рожева леді".

Також Politeka повідомляла, що Христина Асмус після розлучення розповіла про плани відразу з трьома чоловіками: "Дожили".