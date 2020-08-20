З кожним днем долар впевнено дорожчає, хоч в Україні і не спостерігається ажіотажу з приводу його покупки

Відзначається, що дешевого долара найближчим часом більше не буде. Вже восени українці відчують істотне подорожчання валюти.

За словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, українці не хочуть класти гривню на депозит, тому що це невигідно, передає «Страна». Тому, люди купують долар, щоб зберігати заощадження у валюті. Тим більше, що в уряді обіцяли долар по 30 гривень.

За результатами торгів стало зрозуміло, що долар скуповують іноземці, які в даний момент виводять свої інвестиції з гривневих держоблігацій. Крім цього, долар сьогодні активно закуповують нафтотрейдери, які купують бензин і дизель для АЗС, адже у вересні починає зростати попит на паливо.

Відзначається також, що перед початком осені долар закуповують українські банки, в планах яких продати валюту, коли курс поповзе вгору. У зростанні курсу вже ніхто не сумнівається. Як пояснив Невмержицький, зараз всі намагаються поповнити свої валютні запаси. Експерт зазначив, що Україна входить в осінь не в найкращому стані.

"Всі зрозуміли, що дешевий долар закінчився, тому вирішили поповнити свої валютні запаси...Перспектив щодо надходжень валюти в країну небагато. Все навпаки-іноземці готуються виводити з України дивіденди", - пояснив аналітик.

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