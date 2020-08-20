46-річна співачка Наташа Корольова вразила новою витівкою на відпочинку
Як передає Politeka.net, у себе в сторіс в Instagram зірка опублікувала серію відео, на яких весело проводить час з подругою за пивом.
Королева на кадрах постала у відкритому купальнику бікіні і сонцезахисних окулярах. А на першому плані опинилися кружки з пивом і тарілка з вареними раками.
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Продовжити веселощі подружки вирішили в басейні з надувними фламінго.
"Рожевий фламінго дитя заходу. Рожевий фламінго ... він чогось там колись", - намагається співати Королева.
Нагадаємо, раніше Королева приголомшила своєю поведінкою під час екскурсії на фермі, де в достатку представлені різні домашні тварини.
Артистка прибула на місце на УАЗі, на борту якого красувався напис «Бухлобус», а ззаду до автомобіля прикріплений бак з міцним напоєм. Артистка, недовго думаючи, відкрила кран і продегустувала напій прямо з пригорщі.
Потім Королева вирушила на пташник: артистка мило «поговорила» з величезною зграєю гусей, курей і качок, а після вирішила виконати їм свою пісню.
"Сині Лебеді, світлі сни, горді птахи чарівної весни. Ви обдурили мене, полетіли за далекі дали», — проспівала Королева.
Нагадаємо, що Королева з новою зовнішністю і ліфчиком назовні заспівала свій хіт 25-річної давності: "жах який!".
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».