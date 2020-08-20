Вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія порадувала яскравим образом в незвичайній сукні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" нове фото, яке було зроблено на даху. Зірка вбралася у хвилясте плаття з жовтої напівпрозорої тканини. Відразу привертають увагу рукава одягу, які ніби здулися - вони нагадують черепашки або часточки лимона. Довгий поділ сукні просвічується на сонці, завдяки чому можна легко розглянути стрункі ніжки віри.

Ймовірно, в такому вигляді артистка "Кварталу 95" виступала, щось рекламувала або записувала кліп. На задньому плані можна помітити музиканта, який сидить за білим роялем. З даху відкривається прекрасний Київ, що Віра Кекелія зазначила в описі-вона вважає його українським Лос-Анджелесом: "Які все ж таки ми маємо краєвиди;)".

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красуні і засипали її приємними словами в коментарях:

"Яка ж Ви прекрасна!"; "Неймовірна"; " Приголомшлива Віра ❤️❤️❤️❤️"; "Шикардос"; "Неперевершена".

Раніше Віра покрасувалася в образі тореадора: вона вбралася в чорне боді, яке вигідно підкреслило бюст співачки і оголило пружні стегна. До того ж, артистка одягла синьо-червоний жакет з сріблястими нитками на рукавах.

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