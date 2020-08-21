Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула шикарною фігурою в бікіні

Знаменитість завоювала фанатів у всьому світі, завдяки своїй неймовірній зовнішності, пише Politeka.net. Шанувальники створили масу фан-сторінок в Instagram, де публікують одні з найспекотніших фото красуні.

Так, в одній з груп опублікували гарячі знімки Кайлі в купальниках.

На перших двох фото зірка позувала в рожевому міні-бікіні, яке трималося на найтонших бретельках. Останні сильно напружилися під вагою пишних грудей зірки. Трикутники тканини обтягнули бюст зірки, а невелика відстань між принадами надавала образу ще більшої сміливості.

Маленький поясок на талії підкреслив вигин і привертав увагу, а стегна красуні виглядали ідеально в облягаючих плавках.

Модель завершила образ і іншими прикрасами, вона розпустила волосся, закинувши їх набік і посміхнулася.

На іншому фото Дженнер позувала на піску у в'язаному купальнику і великому капелюсі. Тіло красуні блищало, ймовірно, від води після купання.

Зірка розсілася на піску і дивилася в камеру.

За 11 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що вигляд у Кайлі неймовірний.

"Ідеал!", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в комбінезоні на тонких бретельках. Легка тканина обтягнула великі груди знаменитості, а також тонку талію і стегна гарної форми.

Кайлі повернулася спиною до камери, засвітивши пікантний виріз. Величезний розріз чи не відкривав види на найінтимніше, при цьому підкресливши пружні сідниці.

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