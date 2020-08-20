Для цього потрібно постаратися

Співачка, учасниця шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, показала свою жертву заради краси

Знаменитість намагається підтримувати ідеальну спортивну форму всіма можливими способами, передає Politeka.net. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вона опублікував фото інтенсивного тренування, яка потрібна їй для красивого зовнішнього вигляду.

На знімку Тетяна Воржева позує у вельми незручній позі - в поздовжньому шпагаті. Одна нога дівчини лежить на подушці, інша - сховалася на килимку за спиною, при цьому співачка спирається руками на два бруска. На обличчі української Джолі застигла мука, здається, ніби вона щосили намагається стримати болісну гримасу. На ній надіта біла футболка і чорні легінси, можна помітити, що зірка займається без взуття.

Варто відзначити, що кімната схожа на зал для балету або гімнастики. Через тьмяне червоне освітлення в приміщенні панує гнітюча атмосфера.

"Боляче? Заради вищої справи і мистецтва - терпи. ))

І незабаром, неодмінно, буде приємно 💪 🏻 😎 😇 так і живемо", - поділилася Тетяна Воржева.

Раніше виконавиця порадувала фанатів красивим фото з Ботанічного саду. Тетяна Воржева влаштувала забіг серед дерев, а потім почала тренувати розтяжку прямо на лавочці.

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