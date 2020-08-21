Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, показала фото зі спальні

Красуня із завидною регулярністю публікує в своєму Instagram відверті знімки, чим привернула вже 2,3 мільйона підписників, пише Politeka.net.

Деякий час тому красуня порадувала шанувальників жарким фото зі своєї кімнати. Знаменитість постала в спокусливій позі на пухнастому килимі. Вона сфотографувала себе в дзеркало, сидячи спиною.

Красуня виставила назад свою п'яту точку в бікіні, яке, можна сказати, загубилося між сідницями. Модель розставила ніжки і вигнулася.

На Кортес можна помітити чорний ліфчик в горошок. Зірка розпустила волосся і трохи повернула голову, мабуть, до телефону.

У кімнаті можна помітити великий плоский телевізор і диван з шафою. Можливо, красуні стало нудно, тому вона вирішила "побешкетувати" таким чином.

За сім годин пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі зізналися, що хочуть не тільки поцілувати Сьюзі, але і помацати її, адже фото викликає у них тремтіння від задоволення. Красуня отримала масу компліментів своєї зовнішності.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в ліфчику і трусиках рожевого кольору з чорними акцентами. Лямки ліфчика натягнулися на плечах, ніби впиваючись в шкіру.

Кортес відкинула довге волосся, щоб краще показати свою рівну "шовкову" спинку.

Зірка стояла в трусиках-бікіні з кокетливим бантиком ззаду.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала без бюстгальтера, прикривши груди руками в напівпрозорих рукавичках. Образ доповнив крислатий капелюх, який модель натягнула на половину обличчя.

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