Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, показала фото зі спальні
Красуня із завидною регулярністю публікує в своєму Instagram відверті знімки, чим привернула вже 2,3 мільйона підписників, пише Politeka.net.
Деякий час тому красуня порадувала шанувальників жарким фото зі своєї кімнати. Знаменитість постала в спокусливій позі на пухнастому килимі. Вона сфотографувала себе в дзеркало, сидячи спиною.
Красуня виставила назад свою п'яту точку в бікіні, яке, можна сказати, загубилося між сідницями. Модель розставила ніжки і вигнулася.
На Кортес можна помітити чорний ліфчик в горошок. Зірка розпустила волосся і трохи повернула голову, мабуть, до телефону.
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У кімнаті можна помітити великий плоский телевізор і диван з шафою. Можливо, красуні стало нудно, тому вона вирішила "побешкетувати" таким чином.
За сім годин пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі зізналися, що хочуть не тільки поцілувати Сьюзі, але і помацати її, адже фото викликає у них тремтіння від задоволення. Красуня отримала масу компліментів своєї зовнішності.
Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в ліфчику і трусиках рожевого кольору з чорними акцентами. Лямки ліфчика натягнулися на плечах, ніби впиваючись в шкіру.
Кортес відкинула довге волосся, щоб краще показати свою рівну "шовкову" спинку.
Зірка стояла в трусиках-бікіні з кокетливим бантиком ззаду.
Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала без бюстгальтера, прикривши груди руками в напівпрозорих рукавичках. Образ доповнив крислатий капелюх, який модель натягнула на половину обличчя.
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