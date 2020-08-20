Репер і продюсер Потап знайшов дівчину, яка як дві краплі води схожа на його протеже Надю Дорофєєву

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно музикант разом з групою Mozgi запустили в соцмережах челледж і відстежує його учасників по хештегу. Він опублікував в "Instagram" ролик блогерки, яка приголомшила схожістю з українською співачкою (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Наааааадя????? Дорофєєва?????",- здивувався Потап в описі. Дівчина в ролику дійсно нагадує екс-солістку групи" Время и Стекло", притому не тільки обличчям, але манерами і навіть татуюваннями. З першого погляду розрізнити їх можна хіба що за кольором очей. Дівчина публікує свої роботи в соцмережах під ніком Vika Meelis, судячи з профілю - вона з Москви. Блогерка пишається схожістю з Дорофєєвою і з задоволенням повторює образи української зірки.

Багато користувачів теж здивувалися схожості дівчат і висловили свої враження в коментарях:

"Ось і новий бізнес)), можна одночасно кілька концертів проводити"; "а реально схожа"; " не зрозуміла😮 😮 так то не Надя була??????"; "Ну майже"; "нова солістка Время и Стекло"; " я і не зрозуміла з першого разу що це не Дорофєєва😂 😻"; " жесть))) схожа як!!))) "; "я її взагалі не відразу впізнала 😂"; "і тут Дантес задумався"; " Надь, це ти чи ні? Або ти від нас сестру близнючку стільки часу приховувала?".

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