Були введені особливі підходи до фінмоніторингу операцій певних клієнтів

На сайті Мінфіну з посиланням на прес-службу Нацбанку України роз'яснили, хто входить в категорію "політично значущих осіб" (Politically Exposed Persons) і які правила перевірки будуть застосовуватися в даному випадку.

Так, "політично значущі особи" - це ті, хто займає важливі державні посади: президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їх заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопоставлені особи судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо. Також до цієї категорії належать члени сім'ї державних діячів і пов'язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

Згідно з новим законом про фінмоніторинг, категорія PEP включає в себе довічний статус після звільнення, тоді як раніше цей термін становив всього три роки після звільнення займаної посади.

Державний діяч, найближчі члени його сім'ї або пов'язані з ним особи зобов'язані при відкритті рахунку в банку самостійно вказувати в опитувальнику свій статус. Зі свого боку банк повинен перевірити таку інформацію.

При перевірці банк може запросити джерела стану і походження коштів. Тому варто мати з собою відповідні підтверджуючі документи. Про проведення великих фінансових операцій державним діячам варто подумати заздалегідь. Краще попередньо повідомити своєму банку про заплановану операцію на велику суму, щоб уникнути підозр і зайвого клопоту.

Що стосується покарання порушників (а не завжди державні діячі зізнаються у своєму статусі), то застосування заходів впливу будуть співмірними виявленим порушенням. Зокрема, в загальній статистиці накладених на банки штрафів причина "невиявлення PEP" з року в рік займає частку близько 1-4%.

Відповідно до закону, порушення вимог належної перевірки та виявлення PEP передбачає накладення штрафу до 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 204 тис. грн).

Варто відзначити, заходи по РЕР не є обов'язком тільки банків. Такі ж заходи вживають і інші суб'єкти первинного фінансового моніторингу: страховики, платіжні організації, поштові оператори, аудитори, бухгалтери і т. д.

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