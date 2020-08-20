41-річна співачка Ані Лорак похвалилася успіхами дев'ятирічної дочки Софії на акторському терені

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки в Instagram поділилися фото дівчинки з її екранним коханим - мова про новий кліп на пісню "Твоей Любимой", в якому вона знялася.

"Софія мріє стати актрисою і з великим ентузіазмом підтримала ідею зіграти роль в моєму новому відео. Це її перший справжній акторський дебют! Вона часто спостерігає за тим, як я працюю в кадрі, але завжди залишалася по той бік камери. Мені здається, що її час настав. З перших же хвилин на майданчику Софія налаштувалася на серйозну роботу, подружилася зі своїм екранним коханим і прекрасно увійшла в образ своєї героїні", - процитували Лорак на її фан-сторінці, додавши в кінці "жменю" компліментів: "Сонєчка така миленька і гарненька. Маленьке сонечко. 😍❤"

На кадрах дівчинка сидить на широкому підвіконні і мило розмовляє з партнером. Варто відзначити, вона прекрасно вжилася в роль.

Користувачі кинулися обговорювати пост:

"Софія дуже переконлива і фотогенічна в кадрі 💥 🌟 💥 "

"Славна дівчинка! 🤗"

"Красуня!"

Раніше ми повідомляли, Лорак довела публіку до сліз, виставивши кадри з донькою. Реакція користувачів на новий кліп і участь в ньому Софії безцінна:

"Кліп дуже чуттєвий. Яка Софія красива, слів немає!!!!!❤️"; "Кліп неймовірний😍я закохалася, дуууже красиво, душевно і романтично"; "в кінці заплакала, занадто мило🥰 🥺";" кліп шикарний 😻 😻 а Сонєчка принцеса😻 така красива😻 як і ви❤"; "я плачу, який гарний кліп".

Нагадаємо, що розкішна Лорак зачарувала пружностями в тісному корсеті, Лазарєв не пройшов повз: "Клеопатра»

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим вбранням на домашньому фото