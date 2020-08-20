Медики підозрюють, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли перед вильотом до Москви

Як передає Politeka.net, один з пасажирів, що летіли разом з політиком, поділився кадрами з місця події. За даними російських ЗМІ, лікарі вже назвали попередній діагноз.

Очевидець зняв, як Олексій Навальний спочатку випив чай в аеропорту, а потім йому різко стало погано в літаку. Джерело зазначило, що опозиціонер незабаром після зльоту пішов в туалет і не повернувся, довелося викликати медиків. "Його ледве відкачали, і досі кричить від болю", - розповів пасажир.

Оточення Олексія Навального допускає, що його могли отруїти саме чаєм, випитим в аеропорту. Нібито, більше в цей день він нічого не вживав. За даними ЗМІ, лікарі припускають, що політика могли отруїти оксибутиратом натрію — це сильний психодислептик.

Речовина не має кольору і запаху, тому його легко могли додати в чай-часто зловмисники вибирають оксибутират натрію, щоб» вимкнути " своїх жертв. Правда, в той же час препарат має солоний смак, тому Олексій міг його відчути.

Остаточні аналізи поки не готові, проте інсульт у Олексія Навального вже виключили. Як повідомили лікарі, пацієнт ще не прийшов до тями і знаходиться у реанімаціїї в комі II-го ступеня, його підключили до апарату штучного дихання.

Раніше стало відомо, що Олексій летів з Томська в Москву, проте йому стало погано під час рейсу. Літак посадили в аеропорту Омська, де пасажира екстрено госпіталізували.

Олексій Навальний-російський опозиційний лідер, юрист, засновник "Фонду боротьби з корупцією", політичний і громадський діяч, який публікує резонансні розслідування. Він позиціонує себе головним опонентом чинної влади Росії і президенту Володимиру Путіну.

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