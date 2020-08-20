Олексія Навального госпіталізовано на швидкій допомозі в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався до Москви з Томська

Про це повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш.

"У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів в Омську. Зараз ми на швидкій їдемо в лікарню", - написала вона в "Твіттері".

За словами прес-секретаря, у Навального нього підозра на токсичне отруєння.

Ярмиш додала, що Навалльного могли отруїти через чай — це єдине, що він пив зранку. Зараз політик в реанімації, він без свідомості.

Теоеграм-канал Вaza пише, що Олексій Навальний знаходиться на ШВЛ в токсикореанімації.

Лікарі поки не розуміють, чим Навального могли отруїти. Вони проводять реанімаційні дії, але політік ніяк не приходить до тями. Зараз Навального відправили на КТ, щоб зняти підозру на інсульт.

Олексій Навальний - російський опозиційний лідер, юрист, політичний і громадський діяч, який здобув популярність своїми розслідуваннями про корупцію в Росії.

Позиціонує себе в якості головного опонента керівництву Росії на чолі з Володимиром Путіним. Творець " Фонду боротьби з корупцією».

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