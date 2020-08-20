Алексей Навальный госпитализирован на скорой помощи в Омске после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска

Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», - написала она в «Твиттере».

По словам пресс-секретаря, у Навального него подозрение на токсическое отравление.

Ярмыш добавила, что Навалльного могли отравить через чай — это единственное, что он пил с утра. Сейчас политик в реанимации, он без сознания.