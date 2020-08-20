Російська модель Анастасія Квітко, яка прославилася як копія американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Хочете завжди залишатися активним?" - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Квітко позує в одному боді яскраво оранжевого кольору поруч з велосипедом. Уточнимо, що крім боді на красуні нічого немає, крім кросівок і елегантних окулярів, а також практично непомітного браслета на руці.А значне декольте ледь стримувало масивні обсяги дівчини.

При цьому шанувальників Квітко вирішила позбавити від можливості що-небудь говорити про свою фігуру. Знімок знаменитість викинула у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що популярна російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, підкорила видом в чорній білизні на гумках

На сторінці в соціальній мережі Instagram Анастасії з'явилися спекотні кадри з фотосесії в стильній білизні. Як відомо, вже не перший рік Квітко є рекламним представником відразу декількох брендів білизни, купальників і піжам.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику: "Вау, світиться".

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