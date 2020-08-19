Відома супермодель Белла Хадід розпалила фанатів фото в купальнику

Чарівна красуня часто публікує в своєму Instagram провокаційні фото, повідомляє Politeka.net. Модель порадувала шанувальників серією знімків, на яких демонструє апетитні вигини.

Так, на першому фото модель постала в міні-бікіні біло-блакитного кольору. Тканина обтягнула шикарні груди зірки. Завдяки тонким бретелькам не було прикрито нічого зайвого.

Трикутні клаптики тканини обтягнули і підкреслили невеликі груди Белли, а маленькі трусики на зав'язочках надавали образу ще більшої сміливості.

Тонка талія, ідеальний прес, стрункі ніжки - Хадід виглядає чудово.

До того ж зірку сфотографували під час того, як вона виходила з моря. Красуня була мокрою, зокрема, і волосся, яке вона прибрала назад.

Модель дивилася в сторону і була дуже серйозною.

На іншому фото красуня лежала на газоні, піднявши кофтинку, а також постала зі своїми друзями.

У пості модель розповіла, що деякі фото були зроблені під час її поїздки з компанією в Домініканську Республіку торік. Крім того, зірка попросила подивитися і інші фото її спільного відпочинку з друзями.

За 20 хвилин пост зібрав понад 160 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі зізнавалися Беллі в любові і захоплювалися її формами.

"Це просто вогонь", - написав один з підписників.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в чорній міні-сукні, ефектно зігнувшись заради пікантного кадру. Також модель поділилася знімком, на якому позує в наряді з «бездонним» декольте.

"Відчуваю себе щасливою, і знаю це, щоб не говорили там ці провидці...",- написала вона.

Нагадавши, Белла Хадід приспустила джинси заради пікантного кадру в томній позі

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