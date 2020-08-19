Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе, розповівши про свіжі зйомки

На фото красуня була в рожевому топі, який ледве вмістив пишну красу дівчини. Надя доповнила образ джинсами з рожевими елементами. Дорофєєва стояла на тлі знімальної апаратури на підборах, демонструючи ідеальну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пройшли зйомки Ліги Сміху. Це було круто. За яку команду ви вболіваєте?",- підписала кадр красуня.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Джинси пожежа", На висоті"," звичайно що вболівали за твої команди"," ми вже всі знаємо, як Вова не встав на твоїй команді"," джинси вогонь"," ікона", " коли вийдуть ефіри? Дуже хочеться подивитися)", "обидві команди по своєму чудові", " звичайно чекаємо. Дуже цікаво. А особливо випуск з" Лови Кураж""," цей образ просто нереальний","які груди тут великі".

Повідомлялося, що відома українська співачка Надя Дорофєєва показала себе в незвичайному образі на радість фанатів.

На фото Надя позувала в топі і трусиках тілесного кольору. Красуня закрила частково обличчя телефон, а частково рукою. Зірка показала себе у ванній кімнаті, демонструючи свою витончену фігуру. Волосся красуня зібрала в хвіст, щоб не заважали.

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