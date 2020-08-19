36-річна українська співачка Джамала, яка нещодавно стала мамою вдруге, зворушила публіку сімейною фотосесією

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з синами Еміром і Селімом, а також чоловіком.

Джамала в наряді ніжно-рожевих тонів тримала на руках молодшенького, в той час як її чоловік - старшого з хлопчиків. Сімейна ідилія так і вирує на кожному з кадрів.

"Раніше, коли у мене не було двох моїх хлопчиків, я не розуміла, чому батьки святкують кожен місяць життя новонародженого - «нам два місяці, нам шість місяців і т.д.». А тепер розумію! Адже так чітко, такі вражаючі зміни, як в перші дні, перші тижні і перші місяці, ти більше і не помітиш. На очах у тебе виростає людина... Це дуже схоже на ефект таймлапс, так на каналі Discovery в сповільненій зйомці показують, як розпускається квітка 🌸 людина змінюється, розкривається у тебе на очах. Це настільки унікальна подія ❤️ ти розумієш, чому тобі хочеться відзначити саме цей місяць! Він більше ніколи не повториться, наступний буде іншим. Сьогодні святкуємо два! ❤ ️ ", - поділилася потаємним співачка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене в коментарях:

"Господи як швидко біжить час. Тільки вчора чекали, коли ви вдруге станете мамою😍 а тут вже 2 місяці"

"Відчуття, що Селімчик народився ось вчора, а вже два місяці, зовсім дорослий хлопець!😂❤️"

"Неможливо красиві!"

"З "ювілеєм"👏 👏 👏 вам материнство дуже до лиця🌷"

"Знову ці смайлики на обличчі, навіщо ☺️"

"Нехай ваш богатир росте здоровенький і щасливий!!!"

"А чого старший такий сумний?"

"Яка манюсенька грудочка щастя 😊"

Нагадаємо, що Джамала зізналася, як змінилося її життя після народження другого сина: "це навіть непристойно...".

А ще писала Politeka, що Джамала після пологів підкорила пишністю в червоній сукні:"дуже красива".

Також Politeka повідомляла, що Джамала з молодшим сином на руках здивувала змінами в зовнішності: "ніби й не народжувала".