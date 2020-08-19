В Україні 20 серпня небагато похолодати, побільшає опадів

Про зміну погоди розповів синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Відзначається, що трохи освіжать повітря короткі грозові дощі на півночі, уздовж смуги Харківщина-Дніпро з районами - Миколаївщина.

Також дощі можливі в західних областях.

Температура очікується + 26 +32 градуси, на півдні до +32 + 34 градусів. На заході очікується + 24 + 28 градусів.

У Києві завтра + 30 + 32 градуси, однак є ймовірність короткочасних дощів, можливо з грозою.

Ослаблення спеки в столиці передбачається вже 21-22-го серпня, проте в неділю, в День Прапора і в День Незалежності України знову потеплішає до +27 +30 градусів.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що погода восени 2020 року в Україні в цілому буде прохолодною. Є ймовірність ранніх і частих похолодань аж до заморозків. При цьому, зазначається, що дощів багато не буде. Навпаки, очікується недобір опадів 30-50% (особливо це проявиться в листопаді).

При цьому наголошується, що вересень ще порадує теплом.

А ось жовтень, як прогнозують синоптики, може бути аномально холодним порівняно з попередніми роками.

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