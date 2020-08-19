Українська співачка Даша Астаф'єва зважилася на сміливий експеримент на балконі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала пікантне фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Для нього виконавиця позувала топлес.

На опублікованому кадрі Даша Астаф'єва вийшла на балкон, прикрившись однією ковдрою нижче пояса, і вирішила провітрити своїх крихіток. Груди красуні повністю оголена, її заважає розглянути у всіх подробицях тільки напис, яку співачка наклала зверху. Знаменитість також підняла руки догори, склавши кисті над головою - в такій позі фігура виглядає особливо стрункою і жіночною. Даша надала знімку романтичності, піднявши очі до неба.

На ще одному кадрі в сторіз Астаф'єва розвалилася на ліжку повністю гола. Вона прикрила зону бікіні краєм простирадла, залишивши стегно оголеним-груди вона навіть не стала приховувати, лише помістила зверху невелике повідомлення. Вільну руку співачка закинула за голову, надавши фото ще більшої пікантності.

Даша Астаф'єва прославилася розкутістю і часто демонструє свою красу у відвертих образах. Нещодавно вона виклала чорно білий знімок в очеретах, на якому з'явилася в одній лише мокрій майці.

Виконавиця виставила свій пишний бюст напоказ і навіть не стала його прикривати: під вологою тканиною можна без праці розглянути всі подробиці, як і відсутність нижньої білизни.

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